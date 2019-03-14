0
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
11:47
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
11:19
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
03:27
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
13:18
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
19:30
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
19:53
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Еще новости
Происшествия

Спиртное попытался похитить с витрины магазина 35-летний пскович

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 14 марта около 15:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Коммунальной.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар. 35-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
14 марта 2019
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
11 марта 2019
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
10 марта 2019
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
05 марта 2019
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
05 марта 2019
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской

Идет загрузка...