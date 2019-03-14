Спиртное попытался похитить с витрины магазина 35-летний пскович

12:45, 15 марта 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 14 марта около 15:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Коммунальной.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар. 35-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.