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Общество

Михаил Ведерников: Администрация области намерена вывести коммунальное обслуживание на новый качественный уровень

В Великолукском районе прошло торжественное собрание в честь Дня  работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова собравшихся поздравил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. Он подчеркнул, что работники ЖКХ «всегда находятся на передовой и достойно справляются с поставленными задачами по жизнеобеспечению городов и поселков».

«Днем и ночью вы готовы выехать на место аварии и сделать все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появились вода, свет, газ и тепло. Благодаря вашему самоотверженному труду отопительный сезон в регионе проходит без сбоев. Администрация области готова и впредь оказывать всяческое содействие муниципалитетам с тем, чтобы вывести коммунальное обслуживание на совершенно новый качественный уровень», — зачитал Сергей Грахов приветственный адрес главы региона.

Отличившимся работникам вручили грамоты и благодарственные письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и администрации Псковской области.

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