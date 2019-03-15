Более 11 тысяч санитарно-паразитологических исследований проведены в Псковской области в 2018 году

12:07, 15 марта 2019, ПАИ

В 2018 году Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области провёл 11180 санитарно-паразитологических исследований воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов, материала объектов окружающей среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач центра области Сергей Никифоров.

Было отобрано 7 тыс. 867 проб, из них 14 оказались не соответствующими гигиеническим нормативам. В частности, специалисты отобрали 12 проб питьевой воды централизованного водопользования, в том числе горячей, 125 проб воды поверхностных водных объектов, 33 пробы фасованной воды, 53 - плавательных бассейнов, 158 проб сточных вод и 18 – их осадков, а также 767 проб песка и почвы. Проверены 342 пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов, 6289 проб смывов.

В результате проверок трое работников очистных сооружений канализации были оштрафованы на 70 тысяч рублей.

С целью контроля за рыбоперерабатывающими предприятиями в прошлом году микробиологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовала 115 проб рыбы, результаты - отрицательные.

Также за минувший год 23 тыс. 13 человек прошли санитарно-гигиеническое обучение.