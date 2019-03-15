97-летие заповедника отметят в Михайловском

12:20, 15 марта 2019, ПАИ

16 марта в Святогорье начинается череда событий, приуроченных к 97-летию со дня провозглашения Михайловского, Тригорского и могилы А. С. Пушкина заповедными. Дата подписания постановления Совета народных комиссаров с этим решением — 22 марта 1922 года — официально считается днём рождения Государственного музея- заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, двухдневную праздничную программу этого года начнут премьерой музейного театра кукол «Петрушкина баловня». Новый спектакль «Три сказки» построен по мотивам трёх народных сказок: это «Колобок», «Каша из топора» и «Сказка о рыбаке и рыбке» (фольклорный вариант, в записи Чернышёва). Важно, что представление воссоздаёт атмосферу крестьянских «вечёрок», традиционных для здешних мест, в том числе и в пушкинское время, и играется на псковском диалекте, а роли сказочных героев исполняют «ожившие» бытовые предметы. Так шапка-ушанка превращается в медведя, клубок становится Колобком, челнок — Золотой рыбкой и так далее.

В воскресенье, 17 марта, праздничную программу продолжит литературная композиция «…В далёкий северный уезд…». Она посвящена 220-летию со дня рождения поэта, 195-летию со дня его приезда в здешние места «изгнанником» на «два года незаметных» и приурочена ко Всемирному дню поэзии. Авторы композиции объединили в единое целое пушкинский XIX век и «наследующее» ему ХХ столетие со стихами Маяковского, Есенина, Самойлова.

Также в программе праздничного дня 17 марта — две выставки: крымские этюды молодой художницы Анастасии Жуниной и документальный рассказ о создателе петербургского Спаса на Крови (из собрания Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и частных архивов).

Завершат день праздничным концертом. Подробнее о программе к 97-летию создания Пушкинского заповедника с указанием времени и места проведения того или иного мероприятия можно узнать на официальном сайте «Михайловского».