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Общество

Лекция сотрудника Фонда «Историческая память» прошла на истфаке ПсковГУ

Сегодня, 15 марта, в библиотеке исторического факультета Псковского государственного университета прошла лекция руководителя исследовательских программ Фонда «Историческая память», главного редактора «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимира Симиндея, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. Лекция была посвящена теме «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации».

Владимир Симиндей в своем выступлении отметил большой интерес среди местных любителей истории к проблематике, связанной с «прибалтийским вопросом», поскольку Псковская область граничит с Латгалией (Латвия) и юго-восточными землями Эстонии, и подчеркнул, что страдания и героизм псковичей в годы Великой Отечественной войны неизменно остаются в центре внимания исследователей и общественности.

  • Лекция «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации» в ПсковГУ
    Фото: Дарья Хваткова
  • Лекция «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации» в ПсковГУ
    Фото: Дарья Хваткова
  • Лекция «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации» в ПсковГУ
    Фото: Дарья Хваткова
  • Лекция «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации» в ПсковГУ
    Фото: Дарья Хваткова
  • Лекция «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации» в ПсковГУ
    Фото: Дарья Хваткова
  • Лекция «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации» в ПсковГУ
    Фото: Дарья Хваткова
  • Лекция «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации» в ПсковГУ
    Фото: Дарья Хваткова

Директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев связывает этот интерес с тем, что Псковская область один из самых пострадавших регионов РСФСР в годы немецкой оккупации. «А в нацистской истребительной политике здесь активное участие принимали эстонские и латышские коллаборационисты, демонстрировавшие жестокое обращение и национальное чванство в отношении местного населения», – отметил он.

Вниманию участников встречи был представлен плод трехлетней работы группы историков-архивистов – двухтомный сборник документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны», выпущенный при поддержке Федерального архивного агентства России, а также публикации в «Журнале российских и восточноевропейских исторических исследований» и других изданиях.

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