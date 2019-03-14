Угонщика ВАЗа нашли полицейские в Великолукском районе

13:50, 15 марта 2019, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Невельский» задержали безработного местного жителя по подозрению в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 марта за помощью в полицию обратилась жительница Невеля, которая сообщила, что у нее угнали ВАЗ. Она поставила автомобиль в гараж своей сестры у дома по улице Лесной, откуда тот пропал.

Полицейские по «горячим следам» установили личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался сожитель сестры потерпевшей, в прошлом неоднократно судимый 51-летний мужчина, который недавно вернулся из мест лишения свободы. По версии следствия, подозреваемый воспользовался ключами от гаража, сел в чужой ВАЗ и уехал в Великолукский район, откуда он родом. Здесь полицейские и нашли автомобиль и угонщика.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.