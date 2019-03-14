Великолучанка получила 3 года и 4 месяца колонии общего режима за удар сожителя ножом

13:07, 15 марта 2019, ПАИ

Великолучанка получила 3 года и 4 месяца колонии общего режима за удар сожителя ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В октябре 2018 года 34-летняя женщина вместе с сожителем распивали спиртное, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры гражданка взяла нож и нанесла им мужчине удар в спину. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, а подозреваемую по «горячим следам» задержали сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.