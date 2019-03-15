Принять участие в раскопках Жижицкого городища приглашают псковские археологи

12:31, 15 марта 2019, ПАИ

С 14 по 26 мая археологи приглашают принять участие в работе полевого волонтерского лагеря на комплексе памятников археологии у деревни Залучье Куньинского района на берегу Жижицкого озера, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Отмечается, что это небольшая разведочная экспедиция, участники которой будут заняты на нескольких небольших раскопах на разных памятниках, входящих в комплекс. Срок участия предусмотрен не менее 1 недели (6-дневная рабочая неделя).

Участникам будет предоставлен проезд из Пскова или Великих Лук к месту работ и обратно в день заезда и выезда экспедиции, трехразовое питание, а также обучение.

Археологи указывают на желательное наличие своего снаряжения с учетом сезона (палатки, спальный мешок и прочее), но могут предоставить место в трехместной или шестиместной палатке, теплый спальник и пенку, однако об этом необходимо предупредить заранее).

«Вас ждут интереснейшие памятники и одно из самых красивых озер Псковской области, и, конечно, обычная романтика палаточного лагеря», – рассказали археологи.

Центр комплекса – городище XI-XIV веков – древнерусский город Жижец. В разное время город относился к Смоленскому и Торопецкому княжествам. В 1245 году князь Александр Невский разбил под Жижцем литовцев, совершивших поход в русские земли. В XIV веке город был захвачен литовцами, но в 1503 году возвращён Русскому государству. Вероятно, город был сожжён польско-литовскими отрядами во время походов Стефана Батория на Псковщину или в Смутное время.

Городище находится на узком полуострове, на холме, вокруг которого когда-то располагалось обширное неукреплённое селище-посад. При раскопках середины XX века на городище был найден комплекс средневековых находок - шиферные пряслица, стеклянные браслеты, трапециевидный гребень, лепная керамика и железные изделия. Самой ранней находкой стали фрагменты сетчатой керамики, относящиеся к последним векам до нашей эры.

В настоящее время территория, на которой находятся городище и посад, поделена на участки и распродается под застройку, и работы помогут защитить эти памятники.

Телефон/факс: (8112) 72-09-21. Контактные лица: Розалия Подгорная (+7 911 368 93 12; ross0306@gmail.com), Михаил Васильев (+7 953 231 36 15; pampagraf@gmail.com), Елена Калинина (+7 921 21 24 915; elenkali@yandex.ru).

Заявки на участие и анкеты следует оставить в обсуждениях - https://vk.com/topic-34206653_40130341.