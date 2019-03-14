Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Великих Луках

12:51, 15 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 13 марта у дома по переулку Мелиораторов полицейские остановили ГАЗ-2705, за рулем которого находился 28-летний местный житель в нетрезвом виде. А 14 марта около 17:00 по улице Комсомольской на автомобиле «Дэу Нексия» ехал 45-летний горожанин, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.