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Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Великих Луках

В Великих Луках установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, вечером 13 марта у дома по переулку Мелиораторов полицейские остановили ГАЗ-2705, за рулем которого находился 28-летний местный житель в нетрезвом виде. А 14 марта около 17:00 по улице Комсомольской на автомобиле «Дэу Нексия» ехал 45-летний горожанин, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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