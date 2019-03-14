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Условный срок получил великолучанин за нетрезвую езду

10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год получил великолучанин, неоднократно садившийся за руль в нетрезвом виде. Также суд лишил его на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 В ноябре 2018 года сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21093, за рулем которого находился безработный 20-летний местный житель, ранее судимый за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В ходе медицинского освидетельствования у мужчины установили наличие алкогольного опьянения.

Отдел дознания ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

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