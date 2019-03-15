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Общество

Снизить первоначальный взнос на жилье по «детской» ипотеке предлагает «Единая Россия»

Участники дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» выработали предложения по улучшению механизма предоставления ипотечных кредитов семьям с детьми. Резолюция будет представлена на заседании президиума генерального совета партии 21 марта. Об этом заявила координатор дискуссионной площадки, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

В проект резолюции вошли предложения о снижении в два раза первоначального взноса на приобретение жилья по «детской» ипотеке; уменьшении начала льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного с момента обращения; предусмотрении возможности использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми, независимо от сроков принятия законопроекта «Об ипотечных каникулах».

Кроме того, участники площадки выступают за ускорение создания финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в рамках исполнения поручения президента РФ по итогам послания. В проекте резолюции говорится о необходимости предусмотреть в федеральном бюджете средства на подведение коммуникаций к объектам застройки ИЖС, возводимым на ипотечные средства.

«Сегодня на дискуссионной площадке «Благополучие человека» мы провели «нулевые чтения» по законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки, прежде всего семейной, «детской». Она, действительно, является основой семейного благополучия и должна стать драйвером развития демографии. Семья, материнство и детство – это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делать все для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин. Сегодня вместе с участниками дискуссии – экспертами, депутатами, представителями регионов – мы обозначили проблемы и выработали конкретные предложения, которые вошли в проект резолюции», – заявила Наталья Починок.

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