До +8 градусов и дождь ожидается в Псковской области 16 марта

13:26, 15 марта 2019, ПАИ

16 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем - от +3 до +8.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.