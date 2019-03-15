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Общество

До +8 градусов и дождь ожидается в Псковской области 16 марта

16 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем - от +3 до +8.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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