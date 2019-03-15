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Общество

Юрий Инстранкин наградил участников поиска 7-летнего мальчика в опочецком лесу

В МО МВД России «Опочецкий» прошла торжественная встреча с участниками поисковой операции по спасению ребенка, потерявшегося в лесу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Со словами благодарности к сотрудникам полиции, МЧС и местным жителям, принимавшим участие в прочесывании местности, обратился начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин. «Благополучный исход событий и спасение ребенка – это результат большой и слаженной работы не только представителей правоохранительных органов и спасателей, но и местных жителей. То, как они откликнулись на беду родителей, вышли ночью на поиски в лес и болото, достойно уважения», - сказал он.

За активное содействие органам внутренних дел региона по розыску без вести пропавшего в лесу ребенка глава УМВД вручил участникам поисков благодарственные письма УМВД России по Псковской области и ценные подарки.

С ответным словом к присутствующим обратился глава сельского поселения «Глубоковская волость» Леонид Луцышин. «Мы все понимаем: такая ситуация могла произойти в любой семье. Я рад, что на территории моего поселения проживают такие отзывчивые люди, которые не оставили соседей в беде. Но слаженность поиска зависела именно от представителей силовых структур. Благодарю начальника Управления, начальника отдела Опочки и всех полицейских», - сказал он.

Напомним, вечером 10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в деревне Мартиново Опочецкого района 7-летнего мальчика. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Был создан оперативный штаб, в который вошли руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, прокурор района. К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники региональных управлений Следственного комитета, МВД, Росгвардии, МЧС, всего свыше 100 человек, а также местные жители, которые оказали неоценимую помощь в поиске пропавшего ребенка.

Ситуация осложнялось тем, что с момента исчезновения мальчика прошло несколько часов, на улице стемнело, а температура воздуха опустилась до нулевой отметки.

В результате совместных поисковых мероприятий ночью 11 марта около 2:00 пропавший ребенок был обнаружен в лесу и спасен. Поскольку у него имелись признаки переохлаждения, его незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

На сегодняшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает, он выписан из больницы и отправлен домой.

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