0
17:19
Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания «Русский фейерверк»
15:32
«Семь раз отмерь» - 15 марта (ЗВУК)
15:29
Музейная работа
15:01
Слетать из Пскова в Москву и обратно можно по минимальным тарифам с середины марта по апрель
14:14
Фотосъёмку «Love Story» разыграют на выставке «Свадьба EXPO» Wedding Group
13:15
Избавить от антибиотиков молоко планируют в России
12:15
Лекция сотрудника Фонда «Историческая память» прошла на истфаке ПсковГУ
Еще новости
Общество

Псковская область заняла 54-е место в Национальном экологическом рейтинге регионов РФ

Псковская область заняла 54-е место в Национальном экологическом рейтинге регионов РФ по итогам зимы 2018-2019 годов, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Рейтинг подготовила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга.

Возглавила список Тамбовская область, на втором месте - Алтайский край, на третьем - Республика Алтай. Также в топ-10 вошли Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская и Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург.  Замыкают рейтинг по итогам зимы 2018-2019 Брянская область, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Экспертный совет «Зелёного патруля», ввиду географических, экономических особенностей и инфраструктуры, принял решение выделить из общего рейтинга регионов в отдельную группу Москву, Санкт-Петербург, Севастополь. В этой группе лидирует Москва.

Что касается федеральных округов, Северо-Западный в Национальном экологическом рейтинге занял первое место. Среди субъектов СЗФО лидерами рейтинга стали Мурманская область, Республика Коми и Санкт-Петербург. Псковская область здесь оказалась на 9-м месте.

Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с весны 2008 года. Зимой 2018-2019 года «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по различным регионам России. Их целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания «Русский фейерверк»
15 марта 2019
Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания «Русский фейерверк»
«Семь раз отмерь» - 15 марта (ЗВУК)
15 марта 2019
«Семь раз отмерь» - 15 марта (ЗВУК)
Слетать из Пскова в Москву и обратно можно по минимальным тарифам с середины марта по апрель
15 марта 2019
Слетать из Пскова в Москву и обратно можно по минимальным тарифам с середины марта по апрель
Фотосъёмку «Love Story» разыграют на выставке «Свадьба EXPO» Wedding Group
15 марта 2019
Фотосъёмку «Love Story» разыграют на выставке «Свадьба EXPO» Wedding Group
Избавить от антибиотиков молоко планируют в России
15 марта 2019
Избавить от антибиотиков молоко планируют в России
Лекция сотрудника Фонда «Историческая память» прошла на истфаке ПсковГУ
15 марта 2019
Лекция сотрудника Фонда «Историческая память» прошла на истфаке ПсковГУ
Михаил Ведерников: Администрация области намерена вывести коммунальное обслуживание на новый качественный уровень
15 марта 2019
Михаил Ведерников: Администрация области намерена вывести коммунальное обслуживание на новый качественный уровень
Пятый том книги «Солдаты Победы» готовится к изданию в Псковской области
15 марта 2019
Пятый том книги «Солдаты Победы» готовится к изданию в Псковской области

Идет загрузка...