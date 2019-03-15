Псковская область заняла 54-е место в Национальном экологическом рейтинге регионов РФ

14:02, 15 марта 2019, ПАИ

Псковская область заняла 54-е место в Национальном экологическом рейтинге регионов РФ по итогам зимы 2018-2019 годов, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Рейтинг подготовила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга.

Возглавила список Тамбовская область, на втором месте - Алтайский край, на третьем - Республика Алтай. Также в топ-10 вошли Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская и Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург. Замыкают рейтинг по итогам зимы 2018-2019 Брянская область, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Экспертный совет «Зелёного патруля», ввиду географических, экономических особенностей и инфраструктуры, принял решение выделить из общего рейтинга регионов в отдельную группу Москву, Санкт-Петербург, Севастополь. В этой группе лидирует Москва.

Что касается федеральных округов, Северо-Западный в Национальном экологическом рейтинге занял первое место. Среди субъектов СЗФО лидерами рейтинга стали Мурманская область, Республика Коми и Санкт-Петербург. Псковская область здесь оказалась на 9-м месте.

Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с весны 2008 года. Зимой 2018-2019 года «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по различным регионам России. Их целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов.