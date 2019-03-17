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Общество

Определиться с платьем на свадьбу поможет студия «Облака» на выставке «Свадьба EXPO’19»

Определиться с платьем на свадьбу помогут специалисты студии «Облака» на выставке «Свадьба EXPO’19», которая пройдёт в Пскове 23-24 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщила основатель свадебной студии Ольга Плиганова.

По её словам, на выставочном стенде планируется представить несколько вариантов свадебных платьев и всевозможный свадебный декор. На месте гости экспозиции с помощью каталогов смогут выбрать наряд и украшения для предстоящего торжества.

В выставке примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. 

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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