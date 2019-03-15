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Общество

Замглавы Пскова пригрозил судом подрядчикам, уклоняющимся от гарантийного ремонта дорог

15 марта заместитель главы города Сергей Гаврилов провел рабочее совещание, на котором пригрозил судом подрядчикам, уклоняющимся от гарантийного ремонта дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Пскове 52 дороги на гарантийном обслуживании со стороны подрядных организаций. Гарантийные обязательства подразумевают устранение дефектов, обнаруженных после завершения работ: от ямочного ремонта до полного перекрытия дорожного полотна при необходимости. Сергей Гаврилов поручил собравшимся усилить работу по привлечению подрядных организаций к исполнению своих обязательств в рамках заключенных контрактов с учетом состояния дорожной сети. Он подчеркнул, что с теми, кто будет уклоняться от исполнения гарантийных работ, разбирательства будут вести в суде, а в предстоящих муниципальных соглашениях необходимо предусмотреть все нюансы для исполнения работ на должном уровне качества.

Начальникам контрольного управления администрации города и контрольного отдела Псковской городской Думы даны поручения проработать взаимодействие по контролю исполнения работ, направленных на устранение ямочности на дорогах города, избегая дублирования полномочий и зон ответственности. Замглавы Пскова намерен адресно проконтролировать выполнение работ на дорогах города. Также прорабатывается вопрос привлечения к работе по контролю качества специализированной лаборатории  ГБУ ПО «Псковавтодор».

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