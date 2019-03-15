Замглавы Пскова пригрозил судом подрядчикам, уклоняющимся от гарантийного ремонта дорог

14:26, 15 марта 2019, ПАИ

15 марта заместитель главы города Сергей Гаврилов провел рабочее совещание, на котором пригрозил судом подрядчикам, уклоняющимся от гарантийного ремонта дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Пскове 52 дороги на гарантийном обслуживании со стороны подрядных организаций. Гарантийные обязательства подразумевают устранение дефектов, обнаруженных после завершения работ: от ямочного ремонта до полного перекрытия дорожного полотна при необходимости. Сергей Гаврилов поручил собравшимся усилить работу по привлечению подрядных организаций к исполнению своих обязательств в рамках заключенных контрактов с учетом состояния дорожной сети. Он подчеркнул, что с теми, кто будет уклоняться от исполнения гарантийных работ, разбирательства будут вести в суде, а в предстоящих муниципальных соглашениях необходимо предусмотреть все нюансы для исполнения работ на должном уровне качества.

Начальникам контрольного управления администрации города и контрольного отдела Псковской городской Думы даны поручения проработать взаимодействие по контролю исполнения работ, направленных на устранение ямочности на дорогах города, избегая дублирования полномочий и зон ответственности. Замглавы Пскова намерен адресно проконтролировать выполнение работ на дорогах города. Также прорабатывается вопрос привлечения к работе по контролю качества специализированной лаборатории ГБУ ПО «Псковавтодор».