Фотовыставка «ЛапУшки» открылась в Псковском колледже искусств
Фотовыставка «ЛапУшки» открылась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в выставочном зале отделения культуры и искусств (улица Набат, 5). Работать выставка будет до 25 марта.
Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, данная выставка — дипломный проект студентки IV курса специализации «Фото и видеотворчество» Светланы Макарчевой.
На выставке представлены 34 авторские работы, посвящённые домашним животным - собакам, котам, кроликам, черепахам и ежам.
Главная цель фотовыставки - познакомить зрителей с удивительным миром животных, вызвать чувство симпатии и заставить задуматься о том, как важно сохранять это природное богатство.
Вход на выставку — свободный.