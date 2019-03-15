Фотовыставка «ЛапУшки» открылась в Псковском колледже искусств

15:47, 15 марта 2019, ПАИ

Фотовыставка «ЛапУшки» открылась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в выставочном зале отделения культуры и искусств (улица Набат, 5). Работать выставка будет до 25 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, данная выставка — дипломный проект студентки IV курса специализации «Фото и видеотворчество» Светланы Макарчевой.

На выставке представлены 34 авторские работы, посвящённые домашним животным - собакам, котам, кроликам, черепахам и ежам.

Главная цель фотовыставки - познакомить зрителей с удивительным миром животных, вызвать чувство симпатии и заставить задуматься о том, как важно сохранять это природное богатство.

Вход на выставку — свободный.