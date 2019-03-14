Незаконный ввоз более 45 тонн металлолома пресекли псковские пограничники

14:34, 15 марта 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли на российско-белорусском участке государственной границы две попытки незаконного перемещения грузов без необходимых товарно-сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе деревни Туричино пограничники задержали грузовой автомобиль «Даф» под управлением 52-летнего гражданина сопредельного государства 1967 года рождения. В прицепе транспортного средства стражи границы обнаружили более 25 тонн лома черных металлов. А вблизи деревни Лобок сотрудники управления остановили для проверки документов грузовик «Скания», в котором 51-летний мужчина пытался ввезти в Россию около 20 тонн лома черного металла.

Необходимая документация на перемещаемый груз у водителей отсутствовала. Мужчины признались, что планировали продать металлолом на территории России и получить значительную материальную выгоду.

Большегрузы вместе с металлом переданы сотрудникам компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений.