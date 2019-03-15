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Общество

Слетать из Пскова в Москву и обратно можно по минимальным тарифам с середины марта по апрель

С 14 марта по апрель включительно пассажиры авиакомпании «Азимут» смогут по минимальным тарифам слетать по 26 направлениям, в том числе из Пскова в Москву и из Москвы в Псков. Как сообщается на сайте компании, минимальный тариф на псково-московском направлении начинается от 888 рублей.

Отмечается, что тарифы указаны без учета аэропортовых и государственных сборов в одном направлении. Возможны ограничения на некоторые даты вылета.

Купить авиабилеты без дополнительных сборов, узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика.

Напомним, авиасообщение между Псковом и столицей было возобновлено после годового перерыва по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в целях повышения транспортной доступности и развития туризма на территории региона. На маршруте работает авиакомпания «Азимут», основу авиапарка которой составляет Sukhoi Superjet 100.

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