Псковская таможня закрыла въезд в Россию иностранцу-должнику

15:39, 15 марта 2019, ПАИ

В этом году Псковская таможня не разрешила въезд в Российскую Федерацию одному иностранцу, в отношении ещё двух приняты решения об отмене запрета на въезд в страну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

Согласно российскому законодательству в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания на территории Российской Федерации уклонились от уплаты налога или административного штрафа, въезд в Российскую Федерацию им не разрешается до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.

В Псковской таможне напомнили, что срок временного ввоза транспортных средств для иностранных граждан составляет один год со дня въезда на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с освобождением от уплаты таможенных платежей в соответствии со статьей 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЭАЭС). Временный ввоз допускается при условии, что в течение этого срока такой транспорт не будет использоваться для производственной или иной коммерческой деятельности, отчуждаться, передаваться в пользование, владение либо распоряжение другим лицам в нарушение таможенного законодательства. Срок временного ввоза транспортного средства указывается в пассажирской таможенной декларации, которая подается таможенному органу в пункте пропуска при пересечении границы. Временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС второго и последующих транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах, не являющихся членами ЕАЭС, при наличии не вывезенного с таможенной территории транспортного средства допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

С 1 января Правительство Российской Федерации определило порядок временного ввоза на территорию Российской Федерации иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в иностранном государстве и принадлежащих на праве собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации, иностранному юридическому лицу, осуществляющему лизинговую деятельность. Такие транспортные средства могут временно ввозиться без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при одновременном выполнении следующих условий: отсутствие задолженности по таможенным платежам и административным штрафам за невывоз транспорта, а также отсутствие в собственности иных транспортных средств, не вывезенных с территории Евразийского экономического союза по истечении срока временного ввоза.