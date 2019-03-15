10 стартапов смогут получить льготные кредиты в Псковской области

15:05, 15 марта 2019, ПАИ

Кредиты со сниженными процентными ставками для стартапов начал выдавать Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Планируется, что такой поддержку смогут получить 10 проектов, пишет ТАСС со ссылкой на директора фонда Анастасию Иванову.

По ее мнению, это позволит увеличить в регионе число субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержать перспективные бизнес-идеи, на запуск которых у предпринимателей пока не хватает средств. «На эти цели мы в этом году 28 млн рублей запланировали для таких проектов, стартапов», - приводит ее слова издание.

Отмечается, что ставка льготного кредита для стартапов не будет превышать 8%. По словам Анастасии Ивановой, это гораздо меньше, чем в банках, где средняя ставка 12-13%.

Директора фонда рассказала, что на поддержку может рассчитывать, например, предприятие, которое только открывается, и у него нет ни залога, ни оборотных средств. Также это может быть предприятие, которое «занимается чем-то не очень долгое время, например, в сельском хозяйстве», и вся прибыль уходит в «оборотку». «Чаще всего это фермерство, сельское хозяйство, мини-производство - те люди, которые заинтересованы остаться в регионе», - добавила Анастасия Иванова.

Она пояснила, что фонд проводит работу в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».