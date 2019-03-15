Литургию преждеосвященных Даров совершил митрополит Тихон в Симанской обители
Сегодня, 15 марта, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию преждеосвященных Даров в Спасо-Казанском Симанском женском монастыре Острова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили клирики монастыря иерей Георгий Назаренко, иерей Сергий Бебенин и насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев). За богослужением молились настоятельница обители игумения Маркелла (Павлова) с сестрами и прихожане монастыря.
Затем митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью, в завершение которой преподнес игумении Маркелле образ святой преподобной Марии Египетской.