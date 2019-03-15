«Президентские состязания» состоятся в Псковской области весной

16:52, 15 марта 2019, ПАИ

Региональные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» состоятся в Псковской области весной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Школьный этап пройдет до 1 апреля в образовательных организациях, муниципальный – в апреле в муниципальных образованиях, межмуниципальный – в конце апреля. 14-15 мая в поселке Пушкинские Горы будут определены финалисты.

В программе – спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег.

Всероссийский этап запланирован в сентябре на базе детского центра «Смена» в Анапе (Краснодарский край).