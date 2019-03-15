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«Шиповка юных» стартует в Псковской области в апреле

Региональные соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных» пройдут в Псковской области в апреле и сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Состязания первого тура состоятся в городах и районах в апреле среди девочек и мальчиков 2006-2007 и 2004-2005 годов рождения. В программе – бег 60 м, прыжки в длину или высоту (по выбору), метание мяча 150 гр, бег 600 м (девочки), 800 м (мальчики 2006-2007 годов рождения), 1000 м (юноши 2004-2005 годов), эстафета 4х100м. Финал пройдет 26-27 апреля в городе Великие Луки.

Предварительные соревнования второго тура проводятся в городах и районах в сентябре среди девочек и мальчиков 2007-2008 годов рождения, а также девушек и юношей 2005-2006 годов рождения. В программе запланировано аналогичное первому туру четырехборье. Финал состоится 20-21 сентября в Великих Луках.

Финальные соревнования первого тура входят в зачёт Спартакиады городов и районов, которую проводит Комитет по спорту Псковской области.

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