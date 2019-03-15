Духовная академия для мирян начинает работу в Псковской епархии

16:57, 15 марта 2019, ПАИ

Псковская епархия запускает новый проект «Духовная академия для мирян». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, встречи со слушателями будут проводить выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университету, Псковского государственного университета и высших духовных учебных заведений.

Занятия будут проходить еженедельно весь великий пост с 19 марта по 17 апреля по вторникам (начало в 18:30) и по средам (начало в 19:30) в Псковском кремле в приходском доме. После занятий – ответы на вопросы.