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Общество

Духовная академия для мирян начинает работу в Псковской епархии

Псковская епархия запускает новый проект «Духовная академия для мирян». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, встречи со слушателями будут проводить выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университету, Псковского государственного университета и высших духовных учебных заведений.

Занятия будут проходить еженедельно весь великий пост с 19 марта по 17 апреля по вторникам (начало в 18:30) и по средам (начало в 19:30) в Псковском кремле в приходском доме. После занятий – ответы на вопросы.

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