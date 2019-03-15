«Псков-747» проиграл «Нефтехимику» на сборах в Турции

15:42, 15 марта 2019, ПАИ

14 марта футболисты «Нефтехимика» (Нижнекамск) в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции со счетом 7:4 обыграли команду «Псков-747». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском футбольном клубе.

Первый матч в рамках подготовки к весенней части ОЛИМП-Первенства России ПФЛ в группе «Запад» сезона 2018/19 прошел в городе Белек в спортивном центре «Papillon».

Напомним, сборы проходят с 10 по 24 марта в турецком отеле «Port Nature». Тренерский штаб «Псков-747» запланировал четыре матча, второй из них состоится 17 марта – с Antalya Kundu Spor» (Турция). 17 марта псковичи сыграют с «Fredensborg» (Дания), 23 марта – с ФК «Челябинск».