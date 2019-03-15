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Спорт

ФК «Луки-Энергия» завершил южный учебно-тренировочный сбор

ФК «Луки-Энергия» успешно завершил южный учебно-тренировочный сбор и убыла из Крымска (Краснодарский край), сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе.

За время сбора великолучане провели 3 контрольных матча с разными по силе спарринг-партнёрами. Две встречи завершились вничью, в одной команда «Луки-Энергия» потерпела поражение. «Типичный день наших футболистов на сборе состоял из двухразовых тренировок в день на искусственном покрытии поля спорткомплекса «Гигант», - добавили в клубе. 

До возобновления весеннего этапа ОЛИМП-Первенства России в группе «Запад» осталось три недели. По прибытию в Великие Луки игрокам будет предоставлено 4 дня отдыха, после чего футболисты продолжат подготовку к официальным матчам. В этот период команда планирует провести ещё три контрольных матча, о чём будет сообщено дополнительно, после согласования этого вопроса.

Календарь весенних матчей «Луки-Энергии»

5 апреля в Великих Луках на стадионе «Экспресс» должен состояться матч 18-го тура «Луки-Энергия» - «Днепр» (Смоленск). «Пока нет полной ясности по судьбе смоленской команды. Вероятнее всего, команда проведёт товарищеский матч», - отметили в клубе. 

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