ФК «Луки-Энергия» завершил южный учебно-тренировочный сбор

16:33, 15 марта 2019, ПАИ

ФК «Луки-Энергия» успешно завершил южный учебно-тренировочный сбор и убыла из Крымска (Краснодарский край), сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе.

За время сбора великолучане провели 3 контрольных матча с разными по силе спарринг-партнёрами. Две встречи завершились вничью, в одной команда «Луки-Энергия» потерпела поражение. «Типичный день наших футболистов на сборе состоял из двухразовых тренировок в день на искусственном покрытии поля спорткомплекса «Гигант», - добавили в клубе.

До возобновления весеннего этапа ОЛИМП-Первенства России в группе «Запад» осталось три недели. По прибытию в Великие Луки игрокам будет предоставлено 4 дня отдыха, после чего футболисты продолжат подготовку к официальным матчам. В этот период команда планирует провести ещё три контрольных матча, о чём будет сообщено дополнительно, после согласования этого вопроса.

5 апреля в Великих Луках на стадионе «Экспресс» должен состояться матч 18-го тура «Луки-Энергия» - «Днепр» (Смоленск). «Пока нет полной ясности по судьбе смоленской команды. Вероятнее всего, команда проведёт товарищеский матч», - отметили в клубе.