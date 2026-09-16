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Спорт

Проект ремонта крыши здания стадиона подготовили в Дедовичах

Дедовичская детско-юношеская спортивная школа подготовила инициативный проект по ремонту крыши здания местного стадиона. Об этом пишет газета «Коммуна».

Фото: газета «Коммуна»

По данным школы, с 2021 года каждую весну талые воды и осадки проникают внутрь здания. В 2024 году силами спортшколы был проведён точечный ремонт самых проблемных зон, однако он не решил проблему полностью. Новый проект предусматривает комплексный ремонт: демонтаж старой кровли и вывоз строительного мусора, ремонт кирпичной кладки, устройство паро-, тепло- и звукоизоляции, монтаж новой кровли из современных материалов, установку молниезащиты и другие работы.

В результате планируется получить надёжную крышу, сухие и безопасные помещения, а также снизить теплопотери. Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив.

Сегодня, 16 сентября, в 17:00 в здании спортшколы состоится собрание граждан по обсуждению проекта.

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