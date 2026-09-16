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Гдовские «Хищники» вышли в четвертьфинал первенства России по микрофутзалу в Казани

Команда «Хищники» из Гдова вышла в четвертьфинал первенства России по микрофутзалу. Соревнования проходят в Казани с 12 по 19 сентября, пишет «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

В возрастной категории 2012–2013 годов рождения вместе с гдовичами заявлено ещё 11 команд, разделённых на три группы. На групповом этапе «Хищники» одержали три победы: над «Лидером» (Саратовская область), «Чистопольем» (Крым) и «Угольком» (Свердловская область).

В составе команды: Алексей Галактионов, Максим Михайлов, Данил Лебедев, Алексей Сергеев, Антон Архипов, Николай Замешаев и Максим Григорьев. Тренируют «Хищников» Константин Албегов и Мария Михайлова.

Сегодня, 16 сентября, команда играет в четвертьфинале со сборной Новгородской области. Победитель получит путёвку в полуфинал.

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