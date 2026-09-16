Областная летняя Спартакиада детей-инвалидов стартовала в Пушкинских Горах

17:25, 16 сентября 2026, ПАИ

XV областная летняя Спартакиада детей-инвалидов стартовала в Пушкинских Горах сегодня, 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области





Юные спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах: лёгкой атлетике (бег на 60 метров), дартсе, настольном теннисе, силовой подготовке и бочча.

Соревнования продлятся два дня. По их итогам будут определены сильнейшие как в отдельных видах, так и в общекомандном первенстве.