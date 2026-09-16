Областная летняя Спартакиада детей-инвалидов стартовала в Пушкинских Горах
XV областная летняя Спартакиада детей-инвалидов стартовала в Пушкинских Горах сегодня, 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
Юные спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах: лёгкой атлетике (бег на 60 метров), дартсе, настольном теннисе, силовой подготовке и бочча.
Соревнования продлятся два дня. По их итогам будут определены сильнейшие как в отдельных видах, так и в общекомандном первенстве.
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