Псковские баскетболисты разгромили белорусов в первом матче международного Суперкубка

11:45, 16 сентября 2026, ПАИ

Баскетболисты Псковского гуманитарного лицея разгромили команду Белоруссии со счётом 94:31 в первом матче международного Суперкубка школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-Баскет», который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Сразу три игрока команды заработали больше 20 очков. На счету Семёна Ефимова 30 баллов, у Степана Качнова – 23, а в активе Даниила Горбачика – 22.

Псковский коллектив на этом турнире представлен командой «Россия-2». В оставшихся играх группового этапа псковичи сыграют с Монголией и Казахстаном. Обе игры пройдут завтра, 17 сентября. Чтобы выйти из группы, необходимо занять одно из двух первых мест.