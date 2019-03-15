Сборники архивных документов о периоде нацистской оккупации презентовали в Пскове

16:22, 15 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 15 марта, в Пскове в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоялась презентация сборников архивных документов, раскрывающих действия нацистов и их пособников в период нацисткой оккупации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, организаторами мероприятия выступили представители московского фонда «Историческая память» совместно с псковским фондом «Достоверная история».

Участники познакомились с двухтомным сборником документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны», который был выпущен при поддержке Федерального архивного агентства России, а также с публикациями в «Журнале российских и восточноевропейских исторических исследований» и с другими изданиями. Архивные документы историки собирали три года. Сборник рассказывает о преступлениях, совершенных совершенные в течение 1941-1944 годов прибалтийскими пособниками нацистов.

В частности, в сборнике собраны документы Архива президента Российской Федерации, Центрального архива ФСБ России, Центрального архива СВР России, Центрального архива Министерства обороны РФ, Государственного архива РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и Российского государственного военного архива.

Кроме того, в библиотеке прошла встреча на тему «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации».

Руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимир Симиндей (Москва), историк, краевед, писатель Влад Богов (Рига) и журналист, публицист Юрий Алексеев (Псков) проанализировали результаты последних архивных исследований по истории Прибалтики в годы Второй мировой войны, затрагивающих поведение коллаборационистов на территории Псковской и Ленинградской областей в период нацистской оккупации.

Владимир Симиндей обсудил действия нацистов и их пособников и с псковскими студентами на лекции, которая состоялась ранее в стенах исторического факультета Псковского государственного университета.