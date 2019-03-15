Акция по поиску дезертиров «Внимание! Розыск!» проходит в Псковской области

16:17, 15 марта 2019, ПАИ

С 1 по 31 марта военная комендатура Псковского гарнизона совместно с военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону, военной прокуратурой Псковского гарнизона, МВД РФ по Псковской области и другими правоохранительными органами проводят акцию «Внимание! Розыск!».

Как сообщили Псковскому агентству информации в военной комендатуре Пскова, в рамках данной акции проводятся мероприятия по розыску и задержанию военнослужащих, совершивших самовольное оставление воинской части (места службы), и находящихся в розыске за совершение преступлений (осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений военнослужащих, скрывшихся от органов предварительного расследования или суда, и совершивших побег из-под стражи).

Отметим, что самовольное оставление части является преступлением против военной службы, предусмотренного статьей 337 УК РФ.

«Общественная опасность рассматриваемого преступления определяется тем, что военнослужащий, совершая самовольное оставление части или места службы, на тот или иной отрезок времени уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей военной службы, нарушает установленный порядок пребывания на военной службе, ставит себя вне воинского коллектива. Даже кратковременное отсутствие военнослужащего на службе может отрицательно повлиять на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед подразделением, частью, кораблем. Случаи продолжительного уклонения от военной службы представляют собой прямое нарушение военнослужащим своего конституционного долга - защищать Отечество», - пояснили в военной комендатуре.

Военная комендатура предлагает военнослужащим, находящимся на территории Псковской области и совершившим самовольное оставление части, добровольно обратиться в военную комендатуру Псковского гарнизона (Псков, улица Гражданская, 3). Сообщения о преступлениях в военной комендатуре принимаются круглосуточно по телефону дежурной части: 8 (8112) 73-81-33.