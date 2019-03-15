Автор знаков на въезде в Псков рассказал, зачем в них нужны амбразуры

16:02, 15 марта 2019, ПАИ

Автор знаков на въезде в Псков, архитектор Владимир Шуляковский рассказал, зачем в них нужны амбразуры. Об этом он написал в комментариях к своему посту в социальной сети Facebook.

«Знаки имеют ещё и дополнительную функцию. Поскольку они установлены по четырём основным танкоопасным направлениям, в каждом утроена амбразура, в которую в случае чего можно установить пулемёт типа «Утёс». Отсекать пехоту», - пояснил он.

В своей публикации Владимир Шуляковский напомнил, что для изготовления знаков применялись традиционные псковские строительные материалы - камень-известняк и чёрное кузнечное железо. В начертании надписи «Псков» использованы стилизованные буквы из Лаврентьевского списка «Повести временных лет», где впервые упоминается город.

«Железные элементы въездных знаков выполнены мастерами Псковского кузнечного двора под руководством Евгения Вагина. Бетонные буквы были изготовлены предпринимателем и мастером на все руки Вадимом Максимовым. Работы по монтажу выполнены строительной организацией. Как видим, изготовление этих небольших и вроде бы несложных сооружений потребовало усилий многих специалистов-профессионалов, тщательного отбора вариантов, принятия выверенных решений, погружения в историческую составляющую темы. За прошедшие годы въездные знаки стали одним из символов города и фигурируют в печатных изданиях и на экране», - отметил Владимир Шуляковский.

По его словам, за прошедшие десять лет «знаки несколько «поизносились» и нуждаются в текущем ремонте». «Необходимо немного подшпаклевать бетонные буквы и окрасить их белой краской. Всё железо, в том числе железные буквы, покрасить в чёрный цвет специальной краской, предотвращающей ржавчину. Постаменты требуют незначительных работ по ремонту каменной кладки. Необходимо так же в нескольких местах подсыпать земляные откосы и восстановить газоны. Было бы правильно выполнить этот небольшой объём работ в течении ближайшего летнего строительного сезона», - добавил автор работы.