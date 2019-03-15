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Общество

О переходе на цифровое ТВ-вещание узнали жители Себежа

В Себеже в районном культурном центре прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Фотографии предоставлены ГТРК «Псков»

Начальник Управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев и специалисты ОРТПЦ рассказали жителям  Себежа о преимуществах цифрового телевидения, о том, как проверить соответствие параметров своего телевизора цифровому стандарту, какое оборудование необходимо приобрести дополнительно, как его подключить и настроить. Также специалисты ответили на вопросы собравшихся.

Фотографии предоставлены ГТРК «Псков»

Затем на сцене РКЦ выступил ансамбль русской музыки «Псков» и состоялся розыгрыш цифровых приставок для просмотра бесплатного цифрового эфирного телевидения. По две из них предоставили районная и областные администрации, еще пять — депутат Государственной Думы, куратор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Александр Козловский.

Фотографии предоставлены ГТРК «Псков»

Информационную кампанию о переходе Псковской области с аналогового на цифровое телевизионное вещание проводит ГТРК «Псков» при поддержке администрации региона и областного радио-телевизионного передающего центра (ОРТПЦ). Ранее подобные мероприятия прошли в Гдове, Новосокольниках и Порхове. Предполагается посетить еще 9 муниципалитетов, первые в очереди – Струги Красные.

Фотографии предоставлены ГТРК «Псков»

Напомним, 3 июня в Псковской области будет отключено аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов.

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