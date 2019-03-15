О переходе на цифровое ТВ-вещание узнали жители Себежа

17:44, 15 марта 2019, ПАИ

В Себеже в районном культурном центре прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Начальник Управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев и специалисты ОРТПЦ рассказали жителям Себежа о преимуществах цифрового телевидения, о том, как проверить соответствие параметров своего телевизора цифровому стандарту, какое оборудование необходимо приобрести дополнительно, как его подключить и настроить. Также специалисты ответили на вопросы собравшихся.

Затем на сцене РКЦ выступил ансамбль русской музыки «Псков» и состоялся розыгрыш цифровых приставок для просмотра бесплатного цифрового эфирного телевидения. По две из них предоставили районная и областные администрации, еще пять — депутат Государственной Думы, куратор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Александр Козловский.

Информационную кампанию о переходе Псковской области с аналогового на цифровое телевизионное вещание проводит ГТРК «Псков» при поддержке администрации региона и областного радио-телевизионного передающего центра (ОРТПЦ). Ранее подобные мероприятия прошли в Гдове, Новосокольниках и Порхове. Предполагается посетить еще 9 муниципалитетов, первые в очереди – Струги Красные.

Напомним, 3 июня в Псковской области будет отключено аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов.