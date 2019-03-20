Мужчина на кухне – 3.0. № 7. Обед «железного человека» от Сергея Елизарова (ВИДЕО)

17:45, 20 марта 2019, ПАИ

Герой сегодняшнего выпуска проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, спортсмен-триатлонист Сергей Елизаров. Из любезно предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» макароны по-флотски и энергококтейль. В процессе он рассказал о тонкостях участия в международных соревнованиях по триатлону Iron Man с гастрономической точки зрения, о любви к пельменям и о своих целях в спорте.

Сегодня я приготовлю самое известное блюдо для триатлетов и всех спортсменов, которые любят циклические виды спорта: макароны по-флотски.

Это блюдо спортсмены ценят потому, что его ингредиенты содержат в себе необходимый состав белков и углеводов. Спортсмены-любители чаще всего смотрят на пищу, как на источник энергии, а спагетти – это богатый источник сложных углеводов.

Поскольку тренировки бывают по 3-7 часов, эта еда самая желанная – насыщает организм углеводами и энергии хватает на тренировки. Кроме того, ее просто готовить!

Также я приготовлю вкусный энергококтейль, наполненный кальцием и витамином С.

О четвертой дистанции

Триатлон Iron Man включает в себя три дисциплины: плавание в открытой воде на дистанцию 4 километра в море или океане, затем спортсмен сразу же садится на велосипед и «пилит» 180 километров, а после этого, в режиме нон-стоп, он обувается в «марафонки» и бежит классическую дистанцию – 42 километра.

Многие называют питание в процессе подготовки и на самих стартах «четвертой дистанцией». Если всю жизнь питался блинами и макаронами, а соревнования проходят в стране Восходящего солнца, богатой морепродуктами, то при употреблении за пару дней до старта местной кухни организм начнет упорно сопротивляться. Иногда этот маленький казус может превратиться в очень большую проблему в самой гонке. Поэтому питание – действительно четвертый вид спорта, в котором нужно тренироваться и оттачивать мастерство.

Самое известное место проведения соревнований Iron Man – в Барселоне, где в прошлом году я и принимал участие. Порядка 3200 человек преодолевали дистанции, но из них только 700 не дошли до финиша.

В Барселоне, конечно, я не избежал кулинарных изысков. Мы приехали за полторы недели до начала старта, чтобы акклиматизироваться – не заберешь же с собой все продукты из Пскова.

Очень постепенно и даже с боязнью подходили к новой пище, потому что это чревато некоторыми сложностями физиологического характера. Но я их избежал с успехом. А когда спортивное мероприятие закончилось, то дали волю чувствам и отведали всё, что было на столе!

О дальнейшем участи в Iron Man

У меня уже намечен план. В этом году намерен пробежать пару марафонов и сделать пару «половинок» – это дистанция Iron Man, только в два раза меньше. Хочу улучшить свои скоростные характеристики, чтобы в 2021 году вновь ввязаться в эту авантюру и поучаствовать в соревнованиях Iron Man снова в Барселоне.

Есть цель стать кандидатом в мастера спорта международного уровня по триатлону. В том году я преодолел дистанцию Iron Man за 10 часов 39 минут, а чтобы стать КМС, нужно преодолеть ее быстрее, чем за 10 часов.

Кстати, соревнования Iron Man проходят с периодичностью раз в неделю, начиная от Японии и заканчивая Бразилией. В России соревнований под брендом Iron Man пока не было.

О безответной любви к пельменям

Порой еду хочется приготовить быстро, поэтому покупаю пачку пельменей. Классная еда! Если бы эту пищу можно было назвать здоровой, то питался бы ей три раза в день. К сожалению, пельмени далеки от стандартов полезной еды.

Кстати, крайне редко хожу в точки фастфуда – не особо доверяю этим заведениям.

Я больше склонен к простой пище, потому что сложные блюда предполагают большое количество ингредиентов, которые порой друг с другом не совместимы.

О похудении

Если обуть кроссовки и пробежаться до, условно говоря, ближайшего магазина за 15 минут – это ничто. Можно с таким же успехом на диване поваляться.

Жиры начинают сжигаться тогда, когда бегаете практически без перерыва от 40 минут. В этом случае начинается процесс сжигания лишних калорий. Но если вы пробежались 2 раза в неделю по 40 минут – этого тоже будет мало. Однако и резко начинать не рекомендую.

Для начала можно бегать по полчаса. И тренировка не должна зависеть от погоды за окном. Важно распределить тренировки. Например, бегать в понедельник, среду и субботу.

О чистой работе

Я курирую, пожалуй, один из самых приоритетных проектов ОНФ – «Генеральную уборку». Его суть в том, что если вы увидели свалку, то фотографируете ее и отправляете фото на kartasvalok.ru. Как только мы увидим фотографии свалки, запускаем процесс ее ликвидации: пишем в инстанции, которые ответственны за ее уборку и смотрим по срокам, насколько хорошо свалка убирается.

Макароны по-флотски

Ингредиенты

- спагетти;

- говяжий фарш;

- репчатый лук;

- петрушка;

- чеснок;

- томатная паста;

- растительное масло;

- соль;

- черный молотый перец;

- помидоры черри;

- твердый сыр.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Энергококтейль

Ингредиенты

- апельсины;

- бананы;

- творог;

- соль;

- молоко.

Макароны по-флотски: рецепт

Мой любимый нож на кухне – французский тесак. Обожаю резать им всё, что попадается под руку! Рекомендую его всем, особенно мужчинам.

Нехитрыми движениями покромсаем лук.

Приступаем к нарезке чеснока.

Предварительно наливаем в сковороду растительное масло. Главное, не переборщить с ним, а добавить совсем чуть-чуть. А на оливковом масле не готовлю – обычно намазываю его на хлеб, либо добавляю в салат.

Отправляем лук и чеснок. Ждем несколько минут, чтобы лук с чеснок обжарились до золотистой корочки.

Ставим на плиту кастрюлю с водой, в которой будем варить макароны. Когда закипит, посолим.

Когда лук и чеснок готовы, выкладываем в сковороду говяжий фарш и разминаем его лопаткой, чтобы избавиться от комочков.

Добавляем в фарш 3 столовые ложки томатной пасты. Обязательно добавим немного воды.

Поперчим. Оставим потушиться под крышкой на медленном огне на 10 минут.

Отправляем в кастрюлю спагетти.

По готовности выключаем огонь и снимаем с плиты сковороду с фаршем. Когда приготовились спагетти, сливаем воду.

Итак, кульминационный и ожидаемый момент: отправляем спагетти в сковороду к фаршу и тщательно перемешиваем.

Трем твердый сыр. Сыра много не бывает, можно натереть его в неограниченных количествах. Добавляю сыр практически во все блюда.

Насыпаем сыр в спагетти.

Режем петрушку.

Затем разрезаем на 4 части помидоры-черри.

Украшаем макароны по-флотски помидорами и петрушкой. Зелень не испортит никакое блюдо.

Это самое вкусное блюдо, которое готовят все организаторы массовых соревнований на мероприятии pasta-party для того, чтобы насытить организм спортсменов сложными углеводами.

Энергококтейль: рецепт

Выдавливаем из апельсинов сок при помощи соковыжималки. Кстати, если корочка у апельсина мягкая, он свежий и в нем много сока. Но это правило не всегда действует.

Наливаем сок в блендер. Получилось 250 мл из 3 апельсинов.

Отправляем туда два банана. Смешиваем в блендере. Затем кладем в блендер примерно треть упаковки творога.

Добавим немного соли. Всё-таки, соль - источник натрия, который обеспечивает нормальное функционирование организма. Если не восполнять потери соли, возникающие в ходе напряженных тренировок, может случиться судорога. Взбиваем, а затем заливаем молоко в работающий блендер.

Готово! Можно пробовать. Он очень вкусный. Люблю его!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!