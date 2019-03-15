Псковская область успешно прошла процедуру федерального тестирования оборудования на пункте проведения ЕГЭ

17:31, 15 марта 2019, ПАИ

Псковская область успешно прошла процедуру федерального тестирования оборудования видеонаблюдения, технологии печати и сканирования экзаменационных материалов на пункте проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Технику проверили на пункте проведения досрочного этапа ЕГЭ на базе Вечерней школы № 1 в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя Комитета по образованию региона Александра Седунова.

В апробации технологии приняли участие выпускники вечерней и 18-й школ, которые попробовали свои силы в выполнении заданий по математике профильного уровня.

Пункт проведения экзамена в вечерней школе Пскова — единственный в регионе, где будет проходить досрочный этап Единого госэкзамена. В пресс-службе отметили, что подобные тестирования будут проводиться в пунктах проведения ЕГЭ перед стартом каждого этапа — основного и дополнительного.

«Псковская область традиционно участвует и успешно справляется с подобным тестированием. Мы стараемся максимально подготовиться к работе, чтобы реальные экзамены прошли организованно и комфортно для выпускников», — отметил Александр Седунов.

Проверку системы видеонаблюдения и технологии печати комплекса экзаменационных материалов с последующей передачей их по сети проводила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Всего в федеральном тестировании приняли участие более 860 пунктов проведения ЕГЭ.

Напомним, что Министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили расписание всех этапов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2019 год. В текущем году ЕГЭ в Псковской области будут сдавать 3 тыс. 237 человек. На территории региона организовано 37 пунктов проведения экзаменов.