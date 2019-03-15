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Общество

Лекцию о взаимоотношениях Псковской губернии и Крыма прочтут 18 марта в офисе «Команды 2018»

18 марта в 18:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, дом 19) состоится лекция  «Крым и Псковская земля: история дружбы и взаимовыручки».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы,  директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин расскажет об истории взаимоотношений Псковской губернии и Крыма в период XVIII - начала XX века, об интересных находках архивистов и представит иллюстративные материалы об общей истории двух регионов.

Регистрация для участников по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFsl0GU1Y9g-ZvFxcY0zZzrSTqY5YwIRBIXFnQw4vjkunrCw/viewform

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 906 222-60-06 или электронной почте k2018pskov@mail.ru.

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