На творческий вечер псковской поэтессы Василисы Кравченко приглашает 21 марта центральная городская библиотека

19:30, 15 марта 2019, ПАИ

21 марта – во Всемирный день поэзии – в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) пройдет творческий вечер Василисы Кравченко, студентки Псковского государственного университета, дипломанта псковского фестиваля поэзии «Словенское поле», победителя первого радиоконкурса молодых поэтов Псковской области «В риFMу», а также одного из авторов интернет-альманаха «Известь» – псковской виртуальной литературной студии. «Ищу себя везде» – так обозначил свой вечер автор, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Себя Василиса называет недосыпающим филологом, своими учителями в поэзии считает Маяковского и Бродского, иногда пишет прозу, любит рыться в книгах и частенько находит в них своё вдохновение. Литература занимает большую часть её жизни.

Любовь, печаль, музыка, филология – все одинаково легко и гармонично соединяется Василисой и помещается в вещный мир городской квартиры, где на кухне у плиты со сбежавшим кофе может родиться торжественная ода или пронзительная элегия. В стихах разрабатывает систему взаимоотношений лирического героя с городской средой и пейзажем. Сильнее всего голос автора звучит там, где социокультурный контекст протыкается лучом метафизики.

«Василиса – надежда поэтического Пскова. Высокое и низкое, суровый быт и нечто возвышенное, непродающееся вдохновение и продающиеся оптом и в розницу чувства – об этом ее тексты, она описывает свое время», - говорят ее друзья.

В этот день ее придут поздравить поэты, журналисты, художники, музыканты – ведь Василиса родилась накануне Всемирного дня поэзии.

Начало встречи в 19:00.