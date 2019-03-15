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Общество

Сотрудникам и курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России напомнили о безопасности дорожного движения

О соблюдении правил дорожного движения и ответственности за их нарушение рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова ,сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Инспектор ГИБДД провела беседу с курсантами, а затем прочла лекцию сотрудникам на занятии по служебной и общественно-государственной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава образовательной организации.

При беседе с личным составом Псковского филиала академии особое внимание Юлия Федорова уделила вопросам обязательного соблюдения правил дорожного движения, применения ремней безопасности и специальных удерживающих устройств для перевозки детей, недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор ГИБДД напомнила о правилах поведения при возникновении конфликтных ситуаций между участниками дорожно-транспортных происшествий и необходимости мирного урегулирования возникших разногласий.

В завершение Юлия Федорова пожелала всем быть дисциплинированными на дороге, тем самым обеспечивая не только свою безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения.

 

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