Областная библиотека приглашает псковичей на встречу с актёрами театра
В преддверии Всемирного дня театра, 19 марта в 15:00, «БиблиоТеатр «Прямая Речь» приглашает псковичей на творческую встречу с актёрами Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Посвящение театру. Поэтические диалоги». Встреча пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Вокзальная, д. 48), сообщили и Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.
Ведущая Нина Яковлева, руководитель регионального центра чтения, откроет вечер и представит участников.
Актёры расскажут о творческих планах, прочтут поэтические произведения Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Ивана Елагина, Константина Симонова, Семёна Гудзенко, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого.
Участвуют Наталья Петрова, Ирина Смирнова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.
Проведение творческой программы состоится в рамках Года театра в России.