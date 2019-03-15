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Общество

Хозяйка закусочной «Два капитана» оштрафована на 50 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии

Прокуратурой города Пскова по заданию прокуратуры Псковской области проведена проверка исполнения требований законодательства, регулирующего оборот спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции хозяйствующими субъектами и предприятиями в торговом павильоне - закусочной «Два капитана», расположенном на мини-рынке «ФАВОР» в областном центре. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе проверки в торговом павильоне выявлен факт реализации алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства.

Установлено, что в павильоне-закусочной «Два капитана» индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность по реализации продуктов питания и пивных напитков.

Согласно действующему законодательству розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только организациями (юридическими лицами) при наличии соответствующих лицензий.

Таким образом, индивидуальный предприниматель совершила нарушение, за которое ч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Прокуратурой города в отношении гражданки вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено в арбитражный суд для рассмотрения по существу.

Арбитражным судом Псковской области по заявлению прокуратуры города вынесено решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей.

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