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Общество

Водителю экскурсионного автобуса с детьми, потерявшему сознание за рулём, грозит до двух лет лишения свободы

Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, который совершил оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории города Пскова, 22 мая 2018 года по договору фрахтования осуществлял перевозку детей одной из псковских школ на экскурсию в город Санкт-Петербург.

Индивидуальный предприниматель, который сам управлял автобусом, перед рейсом не прошел необходимый предрейсовый медицинский осмотр, при этом управляя автобусом, будучи в утомленном состоянии, потерял сознание, в результате чего автобус с находившимися в нем детьми съехал в придорожный кювет на 240-ом километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Невель. Двадцать два ребенка, находящиеся в автобусе и двое лиц их сопровождающих получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«Санкция части 1 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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