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Общество

В Пскове состоялся турнир по хоккею с шайбой среди силовых структур региона

На льду Ледового дворца города Пскова состоялся турнир по хоккею с шайбой, посвящённый 140-летию образования уголовно-исполнительной системы России. В турнире приняли участие хоккейные команды силовых структур Псковской области: УФСИН, УМВД и УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С приветственным словом, перед участниками соревнований и зрителями, выступил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук. Он поприветствовал спортсменов и зрителей, пожелал показать красивую игру и обойтись без травм. Также он выразил слова благодарности руководителям, которые согласились принять участие в турнире, организованным региональным УФСИН.

По итогам жеребьевки, в первой игре турнира, встретились команды УФСИН и УФСБ. Победу со счётом 8:3 одержала команда УФСИН. Во второй игре турнира встретились команды у МВД и УФСБ, где сильнее оказались хоккеисты УМВД со счётом 7:2.

В матче за первое место на турнире сошлись команды УФСИН и у МВД. Хоккеистам долгое время было не открыть счёт в матче, что говорит о важности встречи - никто не хотел пропускать.

В середине первого периода УФСИН удалось вывести свою команду вперёд. Второй период окончился со счётом 1:0, а напряжение в матче нарастало.

В третьем периоде команде УФСИН удалось удвоить результат, и счёт в матче стал 2.0, но через несколько минут команда УМВД сократила отставание в счёте, забив одну шайбу, и на табло счет стал 2:1. Команда УМВД, окрыленная забитой шайбой, пошла вперёд, отыгрываться, так как времени до конца матча оставалось совсем мало.

Так, в одной из атак команды УМВД, игрок команды УФСИН перехватил шайбу, убежал в контратаку и забил третий гол в матче. В конце встречи Виталий Антонов установил окончательный счёт в финальном матче 4:1.

По завершению турнира были награждены лучшие игроки команд в различных номинациях. Лучшим вратарем стал игрок хоккейной команды УФСБ. Лучшим защитником стал игрок УМВД, а лучшим нападающим был признан игрок УФСИН Виталий Антонов.

Игроки были награждены грамотами и хоккейными статуэтками.

Итоговые места на турнире распределились следующим образом: на третьем месте команда УФСБ России по Псковской области, на втором месте команда УМВД России по Псковской области и победителем турнира стала команда УФСИН. Команды были награждены дипломами и кубками.

Стоит отметить, поддержать команду УФСИН пришло большое количество зрителей, коллег по службе, членов семей. Также матч посетили курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, которые очень горячо поддерживали команду УФСИН.

По словам старшего инспектора по особым поручениям группы профессиональной подготовки отдела кадров УФСИН России по Псковской области Артёма Лаврентьева, турнир прошел на высоком профессиональном уровне, где команды показали обоюдоострый и захватывающий хоккей.

 

 

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