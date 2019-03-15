На фотовыставку Арсения Семёнова «Мой первый театр» приглашает псковский Дом офицеров 21 марта

20:39, 15 марта 2019, ПАИ

Фотовыставка Арсения Семенова «Мой первый театр» готовится в псковском Доме офицеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщила искусствовед Ольга Кошелькова.

«Не все, вероятно, помнят, что 2019-й был объявлен Годом театра. День театра тоже не за горами - 27 марта. А до этого - 21 марта - надо успеть отметить День кукольника. Чем? – Выставкой, естественно. «Неплохо бы сделать совместный проект с театром», - подумали мы, и такой театр нашёлся и с радостью откликнулся на наш призыв. Директору театра, Татьяне Бруновне Ааб, и всему коллективу - нижайший поклон и благодарность. Выставку готовили совместно, дружно», - рассказала Ольга Кошельскова.

Фотовыставка Арсения Семенова «Мой первый театр» посвящена псковскому Театру кукол. «Под крышей прекрасного старинного здания на улице Конной прошла значительная часть детства Арсения. Ведь его папа, Сергей Васильевич Семенов, был главным художником Театра кукол более восьми лет. Идея съёмок в этом волшебном месте так увлекла Арсения Семёнова (известного фотографа, обладателя бесчисленных наград с Международных фотоконкурсов и выставок), что съёмки затянулись аж на три недели. Затем - длительный процесс обработки фотографий. Из всего этого родилась мощная серия работ. Малую их часть продемонстрируем на новой выставке», - пояснила искусствовед.

Собственником фотографий является псковский Театр кукол. Все они - более 2500 - были подарены автором театру.

«Жизнь театра – история всегда особенная. Тайны закулисья, как и тайны старого дома никого не оставляют, как правило равнодушными. Если вам хотя бы чуточку интересна тема, милости просим к нам, в псковский Дом офицеров, на вернисаж. Ждём всех 21 марта в 17.00 », - отметила Ольга Кошелькова.