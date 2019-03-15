Весеннее мероприятие в Опочке прошло в рамках проекта «Обучение без ограничений»

21:22, 15 марта 2019, ПАИ

7 марта на базе Опочецкой коррекционной школы-интерната провели игровую программу «Весна, музыка, любовь витает над городом». Мероприятие для детей состоялось в рамках проекта «Обучение без ограничений», который Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует при грантовой поддержке администрации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Первая часть программы была посвящена Масленице и проводилась во дворе школы. На празднике ребята от души веселились: водили хоровод вокруг Масленицы, пели песни, отгадывали весенние загадки, «закликали» весну. Всем понравились конкурсы «Испеки блин!», «Меткий стрелок», «Скачки». Зрители-болельщики активно поддерживали участников. Под песню «Гори, гори ясно…» все попрощались с зимой и сожгли соломенное чучело Масленицы, что вызвало яркие эмоции у детей.

Для продолжения программы всех участников пригласили в зрительный зал, где начался концерт, посвященный Международному женскому дню. На концерте ребята поздравили всех присутствующих с наступлением Весны, представили несколько танцевальных и вокальных номеров. Непринуждённая, доброжелательная атмосфера, трогательные творческие номера, весёлые игры и конкурсы, детские улыбки зарядили энергией и позитивом всех участников и гостей этой игровой программы.

Напомним, что целью проекта «Обучение без ограничений» было создание Ресурсного центра по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных школах, чтобы обеспечить качественное образование таких ребят.

Специалисты ресурсного центра уже создали специальные условия и комфортную «домашнюю» обстановку, которая помогла детям раскрепоститься, раскрыть свои таланты, научиться правильно говорить, стать более уверенными в себе, получать удовлетворение от общения с другими ребятами. Сотрудники центра сотрудничают с педагогами муниципальных школ и родителями, что позволяет развить у особенных детей новые умения и навыки. Сейчас реализация проекта «Обучение без ограничений» подходит к концу. Уже на следующей неделе состоится презентация итогов проекта, на которой оценят результаты работы по сопровождению образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.