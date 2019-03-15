В клубе «Здоровое питание» при псковском Красном Кресте завершён первый цикл теоретических занятий

21:35, 15 марта 2019, ПАИ

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» в псковском Красном Кресте в клубе «Здоровое питание» завершился первый цикл теоретических занятий по здоровому питанию. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, на последней лекции пожилые люди узнали об особенностях приготовления овощей, постных блюдах и важном значении вечернего приема пищи для организма человека.

Лектор Ольга Васильева в доступной форме систематизировала и дополнила знания пожилых людей об овощах и их роли в питании человека, познакомила с технологией приготовления, обработки и способами хранения овощей. Кроме того, специалист дала несколько советов, как определять доброкачественность овощей по внешнему виду.

Раскрывая тему постного питания, преподаватель дала ответы с научной точки зрения на самые распространённые вопросы, связанные с соблюдением поста: одинаково ли полезен пост для всех? как правильно поститься? сколько следует поститься? По словам Ольги Васильевой, в период поста изнурять себя голоданием крайне вредно для организма, необходимо больше кушать пищи из бобовых культур и многозерновые каши. Специалист подчеркнула, что во всём должна быть мера.

Объясняя необходимость вечернего приема пищи, лектор обратила внимание аудитории на то, что ужин является обязательным компонентом в питании человека. И слова из пословицы о том, что ужин лучше отдать врагу, для пожилых людей не подходят. По мнению специалиста, большие перерывы в приеме пищи приводят к раздражительности и быстрой утомляемости. Преподаватель рекомендовала пожилым людям ужинать за 3-4 часа до сна. Размер порции должен быть не менее 150-200 граммов, т.е. один стакан.

В заключение лекции Ольга Павловна ещё раз напомнила, что положительную энергию для своего тела человек получает из пищи. Поэтому, питание должно быть всегда сбалансированным.

В ходе занятия пожилые люди задавали много вопросов и записывали для себя полезную информацию.

Завершением цикла стало практическое занятие по приготовлению булочных изделий. «Главными кондитерами» выступили четверо добровольцев из числа слушателей курса. Приготовление и выпечка изделий происходили в присутствии остальных членов клуба «Здоровое питание».

Выпечка в виде «Устрицы с маком» и «Плюшки» в ассортименте у пожилых «кондитеров» получилась привлекательной и очень вкусной, ведь каждая из участниц команды кулинаров вложила в приготовление угощения свою душу, опыт и профессионализм.

Кулинарное творчество получило тёплую поддержку среди единомышленников.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, Предоставленного Фондом президентских грантов.