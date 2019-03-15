Военная комендатура Псковского гарнизона проводит акцию «Внимание! Розыск!»

21:46, 15 марта 2019, ПАИ

С 1 по 31 марта военной комендатурой Псковского гарнизона совместно с военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, военной прокуратурой Псковского гарнизона, Министерством внутренних дел Российской Федерации по Псковской области и другими правоохранительными органами проводится акция «Внимание! Розыск!». Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, в рамках данной акции проводятся розыскные мероприятия по розыску и задержанию военнослужащих, совершивших самовольное оставление воинской части (места службы), а также находящихся в розыске за совершение преступлений (осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений военнослужащих, скрывшихся от органов предварительного расследования или суда, а также совершивших побег из-под стражи).

Стоит отметить, что самовольное оставление части военнослужащим является преступлением против военной службы, предусмотренного ст. 337 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общественная опасность рассматриваемого преступления определяется тем, что военнослужащий, совершая самовольное оставление части или места службы, на тот или иной отрезок времени уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей военной службы, нарушает установленный порядок пребывания на военной службе, ставит себя вне воинского коллектива. Даже кратковременное отсутствие военнослужащего на службе может отрицательно повлиять на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед подразделением, частью, кораблем. Случаи продолжительного уклонения от военной службы представляют собой прямое нарушение военнослужащим своего конституционного долга защищать Отечество.

Военная комендатура является территориальным органом военной полиции. В ходе проведения розыскных мероприятий осуществляется взаимодействие с военными следственными органами, органами военной прокуратуры и с территориальными органами МВД России.

Военнослужащим, находящимся на территории Псковской области, совершившим самовольное оставление части, предлагается добровольно обратиться в военную комендатуру Псковского гарнизона, по адресу: город Псков, улица Гражданская д.3.

Сообщения о преступлениях в военной комендатуре принимаются круглосуточно по телефону дежурной части: 8 (8112) 73-81-33.