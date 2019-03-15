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Общество

Учащимся школы псковской №6 госинспекторы ГИМС напомнили о безопасном поведении вблизи водоемов в весенний период

Чтобы дети не попали в беду и знали основные правила безопасности на водных объектах в весенний период, специалисты ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» проводят с школьниками занятия. Инспекторы рассказывают ребятам, как действовать в экстремальных ситуациях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Одно из таких занятий в преддверии весенних каникул прошло в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих с учащимися ГБОУ «Специальная (Коррекционная) школа № 6» 14 марта. Госинспектор ГИМС Екатерина Суворова рассказала об опасностях весеннего льда на водоемах и о способах оказания помощи на воде.

Профилактика с детьми – одна из первостепенных задач сотрудников ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области». Она проводится на регулярной основе.

Для наибольшего усвоения ребятами жизненно важных правил сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области используют разные формы подачи материала.

Екатерина Суворова с помощью презентации и видеоролика разъяснила ребятам правила поведения на водных объектах в весенний период, а также поделилась случаями, когда спасателям приходилось оказывать помощь людям, терпящим бедствие на воде.

В конце беседы все ребята получили небольшие сувениры от ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области».

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