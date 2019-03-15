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Общество

Россияне стали на треть больше платить по карте в 2018 году

В России объем операций по картам в 2018 году увеличился более чем на треть — на 35% (32,2 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные ЦБ России, пишет Газета.ру.

По информации регулятора, общий объем операций по картам достиг 75 трлн руб., продемонстрировав таким образом рост на 23% по сравнению с 2017 годом.Из документов следует, что россияне в 2018 году обналичили 26,6 трлн руб., еще 48 трлн руб. были потрачены при безналичных операциях.

Ранее президент России Владимир Путин назвал комиссию за безналичный расчет «квазиналогом».

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